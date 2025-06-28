В Башкирии проходит молодёжный фестиваль «Табын-фест»

В Давлеканово проходит молодёжный фестиваль «Табын-фест». В этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фестиваль башкир рода Табын собрал активную и талантливую молодёжь. Участники проявили себя в башкирском многоборье «Бэйге». Оно состоит из шести испытаний: перекатывания рулона сена, перемещения брёвен разных размеров, выталкивания брусом за линию, перетягивания каната, метания булавы и стрельбы из лука. Фестиваль оценили и гости из других регионов.