В Башкирии проходит молодёжный фестиваль «Табын-фест»

В Давлеканово проходит молодёжный фестиваль «Табын-фест». В этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Фестиваль башкир рода Табын собрал активную и талантливую молодёжь. Участники проявили себя в башкирском многоборье «Бэйге». Оно состоит из шести испытаний: перекатывания рулона сена, перемещения брёвен разных размеров, выталкивания брусом за линию, перетягивания каната, метания булавы и стрельбы из лука. Фестиваль оценили и гости из других регионов.
На фестивале также прошёл вечер молодых сказителей, посвящённый 115-летию записи башкирского эпоса «Урал-батыр» и памяти народного сэсэна республики Зулярам Снигерёвой-Тугашевой. Мероприятие уже в седьмой раз становится площадкой для объединения и развития молодёжи.