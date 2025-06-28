Труженица тыла из Уфы готовится отметить 95-летие

Вдова участника Великой Отечественной войны готовится отметить свое 95-летие. Уфимка Антонина Хузина, будучи девочкой, трудилась в войну, чем могла помогала фронту. Вся её взрослая трудовая деятельность прошла на производственном предприятии «Востокнефтезаводмонтаж». Супруг Равиль Хузин сражался на фронте с 1941 года, дошёл с боями до Китая. Он ушёл из жизни, и сейчас рядом с Антониной Егоровной дочь, сын, внуки и правнуки.

Был ещё и трактористом, и разнорабочим. В общем, работал Равиль Хузин много. Воспоминания о супруге навсегда остались в памяти Антонины Хузиной, даже несмотря на возраст. Впервые свою любовь Антонина Егоровна встретила на своей родной земле, в городе Салавате. После женитьбы супруг отправился на фронт. Возникшие нежные и трепетные чувства сопровождали их всю жизнь.

Вместе с супругом Антонина Хузина воспитала дочь Юлию и сына Юрия. Они так же, как и родители, работали на производственном предприятии «Востокнефтезаводмонтаж».

Сейчас Антонину Хузину окружает любовь детей. У женщины 4 внука, 3 правнучки и 4 правнука. Стараются чаще навещать бабушку. Она каждый день выходит на прогулку. Многие соседи знают труженицу тыла и слушают её рассказы о тяжёлой жизни в годы войны.