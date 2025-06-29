В Башкирии в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека

В Абзелиловском районе произошла авария, в результате которой погибли три человека. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, инцидент случился накануне вечером на 4 км подъезда к селу Аскарово.

21-летний водитель «Hyundai Solaris» совершил обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен» и допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ».

К сожалению, водитель и двое его пассажиров — мужчины 31 и 27 лет — скончались до приезда медиков.

Подробности аварии уточняются.