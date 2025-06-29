В Башкирии за сутки из воды извлекли тела трех рыбаков

В Башкирии за один день утонули три человека. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Первый инцидент произошёл в Мечетлинском районе. Из реки Ай недалеко от деревни Большеустьикинское было извлечено тело 73-летнего мужчины, который пришёл на рыбалку.

В Аскинском районе из озера рядом с селом Куяштыр был найден 66-летний рыбак.

Еще один погибший обнаружен в Уфимском районе. Мужчина утонул в реке Белая близ села Алексеевка.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия для выяснения обстоятельств трагедий.