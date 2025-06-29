Жители Башкирии потерялись во время сбора ягод и поиска овец

Так, жительница Сибая увлеклась сбором ягод в Баймакском районе, потеряла из виду свою группу и заблудилась. Родственники обратились за помощью к спасателям, которые быстро нашли женщину в лесу, оказали необходимую помощь и вернули её домой.

В другом случае мужчина из посёлка Козарез под Уфой отправился в лес на поиски пропавших овец. После пяти часов блуждания он не смог найти дорогу назад и позвонил в экстренные службы. Спасатели оперативно нашли его и вывели из леса, объяснив, как правильно делиться геолокацией на телефоне. К сожалению, овцы так и не были найдены.