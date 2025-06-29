В Башкирии сотрудники ГАИ помогли женщине с двумя детьми

Накануне вечером сотрудники Госавтоинспекции из Отдела МВД по Архангельскому району на 93 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк заметили стоящий с включенной аварийной сигнализацией автомобиль.

Фото №1 - В Башкирии сотрудники ГАИ помогли женщине с двумя детьми

За рулем находилась женщина, которая рассказала, что во время поездки у неё спустило колесо, и самостоятельно устранить проблему она не смогла. Продолжительное время никто из проезжавших не остановился. В салоне также находились двое несовершеннолетних детей.

Сотрудники Госавтоинспекции, обеспечив безопасность нахождения автомобиля на дороге, помогли водителю заменить колесо.

Женщина, мама двоих детей, поблагодарила сотрудников полиции и продолжила свой путь.

Видео: ГАИ РБ.

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