В Башкирии дети устроили опасные игры на ЖД путях

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда заметил детей, играющих на железнодорожном мосту. Прибывшие полицейские обнаружили двоих мальчиков 11 и 12 лет, учащихся одной из школ Стерлитамака. Они играли на мосту и забирались на железнодорожные пути, что могло привести к падению в протекающую под ним реку Стерля.

На следующий день поступила информация, что на 147 км перегона Стерлитамак – Аллагуват подросток укладывает посторонние предметы на рельсы. Прибывший инспектор увидел, как 14-летний мальчик оставил камень на рельсах и отступил в сторону. Полицейский убрал камень. Подросток объяснил, что сделал это из любопытства, чтобы посмотреть, как поезд проедет по камню.

Согласно данным пресс-службы уфимского ЛУ МВД России на транспорте, в обоих случаях подростки были переданы родителям, в отношении которых составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы дел направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в территориальные органы внутренних дел и учебные заведения.

Кроме того, полицейские провели с детьми и их родителями беседы о правилах безопасного поведения на железной дороге и недопущения вмешательства в ее работу.