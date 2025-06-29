В Уфе начали подготовку к реставрации памятника Салавату Юлаеву

В Уфе приступили к подготовительным работам по реставрации главного символа республики – памятника Салавату Юлаеву. На площади начали устанавливать ограждение вокруг объекта культурного наследия. Доступ туда с завтрашнего дня будет закрыт. Вскоре прибудет и специальная техника. Проект предполагает и укрепление кургана, постамента и благоустройство прилегающей территории. Этому предшествовали масштабные исследования и анализ текущего состояния объекта. К самой реставрации памятника будут привлечены лучшие специалисты страны.

Фотосессии у памятника Салавату Юлаеву. Жители Уфы и гости столицы стараются успеть сделать снимок на память. Уже завтра так близко к статуе подойти не удастся. Начнутся подготовительные работы к демонтажу памятника с постамента для реставрации. Территория сейчас огораживается забором. О том, что памятнику нужен ремонт, начали говорить еще 5 лет назад. Были назначены исследование и экспертизы. Провели даже инженерные химико-технологические анализы и оценку аэродинамических характеристик. Итог – объект федерального значения в удручающем состоянии. И на месте реставрацию никак не провести.

Памятник Салавату Юлаеву – самая крупная конная статуя в Европе. Уникальность еще и в том, что при массе в 40 тонн и высоте в почти 10 метров у нее три точки опоры. И чтобы снять его с постамента, потребуется специальная техника. Первый этап – организация площадки, второй – сам демонтаж и реставрация. Всадника доставят в специальный цех, где лучшие мастера страны приступят к кропотливой работе. Глава республики Радий Хабиров неоднократно заявлял о необходимости реставрации, а сохранение памятника для будущих поколений – дело чести.

Власти республики затребовали копии всех документов по созданию памятника из федерального архива. Кроме того, поставлена задача восстановить утраченные элементы. Не исключено, что какие-то части придется заменить. Однако эксперты отмечают: реставрация предполагает именно восстановление. Каких-либо изменений не допускается, а значит, памятнику будет возвращен его первозданный вид. Комплексные работы по укреплению затронут также постамент и курган.

Работы над реставрацией памятника будут идти под эгидой Российской академии художеств, при этом надзор за всеми этапами будет не только за республиканскими, но и за федеральными ведомствами, в том числе и Минкультом России. Обновление ждёт и сама площадь. Это будет уже третий, финальный этап.