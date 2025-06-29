Платные парковки в Уфе: как оплатить и кому положены льготы

В Уфе заработали зоны платной парковки. К реализации проекта шли долго. О введение платных зон заговорили еще в 2018 году, но потом проект отложили. В крупных городах соседних регионов, таких как Екатеринбург, Казань, Челябинск, Ижевск, платные парковки действуют уже давно. Теперь за то, чтобы оставить машину в историческом центре Уфы, нужно будет тоже заплатить. Тариф – 40 рублей в час. Удастся ли разгрузить центр и как работает механизм оплаты?

Тех, кто не смог найти «выход», обнаружить не так сложно. Отсутствие многоуровневых парковок в центре автолюбители нивелировали многополосными. На свой страх, риск и кошелёк.

Введение платных парковок объяснили как раз необходимостью разгрузить центр. Теперь заплатить за оставленный автомобиль будет нужно на определенных участках девяти улиц: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской Революции.

В перечень льготных категорий граждан входят ветераны ВОВ или их сопровождающие, ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2, 3 групп либо перевозящие их, законные представители детей-инвалидов. Также бесплатная парковка полагается одному из родителей либо опекуну в семье, которая признается многодетной, и владельцам машин, оснащенных исключительно электродвигателем. Но все они должны быть включены в региональный электронный реестр. Бесплатными парковочные места будут в выходные и праздничные дни и в будни с 9 вечера до 7 утра.

Как и всё новое, парковки могут кому-то показаться непонятным механизмом. Чтобы было легче разобраться, в начале каждой зоны под знаками установлена информационная подсказка. Сейчас действует несколько видов оплаты: интернет-сайт, банкомат, СМС и приложение. Последний способ самый удобный и информативный.

Бесплатный час стоянки разрешен возле социальных объектов: это школы, детсады, больницы, организации культуры и спорта, органы госвласти. За соблюдением правил будут следить мобильные пункты, курсирующие в центре. Это машины со спецоборудованием. А в некоторых зонах установлены стационарные камеры высокого разрешения, как, например, на улице Ленина.

Занимать парковочное место необходимо, строго соблюдая разметку, иначе, возможно, придется платить сразу за два. Сам алгоритм оплаты не так сложен.

Если вы не оплатили заранее – не страшно. Сделать это можно и после, но до 23 часов 59 минут этого дня. Введение платных парковок местами жители восприняли бурно, решив по-своему протестировать систему.