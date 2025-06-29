Новые производства и расширение рынка: как развивается экономика Башкирии

Единственные в Приволжском федеральном округе, кто изготавливает новый современный строительный материал. В Кармаскалинском районе запустили выпуск стенового силикатного блока. Предприятию только ещё предстоит завоёвывать рынки, а вот производитель ортопедических матрасов, кроватей и товаров для сна из Туймазов свою продукцию реализует уже за пределы страны. На этой неделе в одном из самых западных городов республики состоялась встреча представителей власти с предпринимателями.

Роботизированная техника не просто перекладывает кирпичи, но и параллельно их сканирует. Бракованное изделие безжалостно разрушается. Процесс автоматизирован, оператор лишь настраивает. А недавно на заводе появилась новая оснастка для пресса – теперь он может формовать силикатные блоки. Главное, что при этом не снижаются прочностные характеристики материала, на что зачастую жалуются застройщики. Рынок переполнен бетонными блоками кустарного производства. Именно по просьбе строительных компаний на заводе наладили выпуск стенового силикатного блока и единственными в Приволжском федеральном округе получили на это лицензию. В новое производство инвестировали порядка 15 миллионов рублей.

Внешне новый блок похож на керамзитобетонный. Размеры привычны для каменщиков. С запуском новой линии компании удалось сохранить 150 рабочих мест, а завод, можно сказать, начал свою вторую жизнь.

А вот Туймазинская компания по производству ортопедических матрасов, кроватей и товаров для сна стройматериалы не производит и жилье не строит. Но на протяжении 20 лет принимает активное участие в создании уюта в домах не только жителей республики. Если в начале своей истории на предприятии выпускали 100 матрасов в месяц, теперь только за сутки – почти 2 тысячи готовых изделий. География поставок охватывает всю Россию и страны ближнего зарубежья. Для завоевания новых рынков здесь хотят расширить производство.

Только собственными средствами расширить производство тяжело, говорят инвесторы. В этом вопросе они надеются на господдержку. Как раз на этой неделе в Туймазах состоялась встреча предпринимателей с представителями власти, где говорили о льготах, субсидиях и других возможных мерах поддержки бизнеса.

В Туймазинском районе зарегистрировано около 4,5 тыс. предпринимателей, работающих в разных отраслях. На встречу пришли как руководители крупных фирм, так и начинающие бизнесмены, а также самозанятые. Каждый смог задать вопросы и озвучить свои предложения. При этом предприниматели отмечали, что в Башкортостане создаются комфортные условия для ведения своего дела.