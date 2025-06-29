Музыкальные группы из Башкирии покоряют мировую аудиторию

Миллионы прослушиваний и попадание в тренды. Группы из Башкортостана покоряют сердца слушателей. Мы ещё не успели привыкнуть к оглушительному успеху группы Ay Yola, как уже другой коллектив, на этот раз из Нефтекамска – «Бонд с кнопкой» на вершинах чартов. И это при том, что у республики и так длинный список звёзд. О музыкальном феномене, новых хитах и о том, почему их хочется слушать снова и снова – в нашем сюжете.

Одна из новых инди-сенсаций российской сцены. Так говорят о группе «Бонд с кнопкой» из Нефтекамска. Коллектив основан Ильёй Золотухиным ещё в 2017 году. Название для проекта предложили друзья из локального культурного пространства «Станция». Будучи 11-классником, Илья начал проводить там квартирники.

Зимой у группы вышел сингл трека «Кухни», которая стала хитом задолго до своей записи, завирусившись в соцсетях. Люди массово записывают видеоролики: вспоминают своё детство, ностальгируют по домашним посиделкам «на кухне в бережных и нежных хрущёвках», родным и близким, которых уже не вернуть.

Музыку коллектива сложно отнести к какому-то конкретному направлению: это лиричный инди-фолк. Коллектив отличается особой лирикой, аутентичным вокалом, а также диапазоном аранжировок, в которых гитара и клавиши сочетаются с виолончелью, скрипкой и саксофоном.

Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки в этом году не обошла и башкирских артистов. Этно-группа Ay Yola и певец Дима Билан выступили в дуэте, перепев песню «Хомай», причем на русском языке. Впервые башкирская песня вышла на крупнейшем российском лейбле и стала популярна в мировых чартах. Проект на грани прошлого и современности уже набрал в интернете десяток миллионов просмотров, что далеко не предел.

Описанная в сюжете борьба за счастье людей со злыми силами природы, которые предстают в обликах чудовищ, драконов и змей, имеет глубоко символический смысл, понятный и современному жителю.

Трек этно-группы за первые полторы недели набрал более 6 млн просмотров в социальных сетях. Песня «Homay» Ay Yola завирусилась и на площадках Средней Азии. Она начала активно распространяться в Казахстане, текст перевели и на другие тюркские языки. Музыкальный проект готовит для слушателей целый альбом из 12 треков, героями которых станут все персонажи башкирского эпоса «Урал-батыр» – среди них Акбузат, Шульган, черный бык царя Катила и другие.

Среди множества субъектов России выделиться какому-то одному действительно сложно. Но Башкортостан дал миру более десятка артистов федерального и международного масштаба, каждый из которых в свое время стал героем для целых поколений.