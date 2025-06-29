Триумф Башоперы: коллектив театра из Уфы завоевал шесть «Золотых масок»

Коллектив Башкирского театра оперы и балета вернулся из Казани с триумфом. В столице Татарстана проходила церемония награждения Российской национальной премии «Золотая маска». Башкирский театр оперы и балета стал победителем сразу в шести номинациях – рекорд среди регионов. А ведь конкуренцию составляли и столичные именитые театры.

Победой в номинации «Лучшая мужская роль» Башкирский театр оперы и балеты открывает церемонию награждения. Вместо Василия Ефимова за «Золотой маской» на сцену выходит режиссёр постановки «В ночь лунного затмения». Ляйсан Сафаргулова даже и не подозревает, что еще два раза повторит это восхождение.

Сразу две «Золотые маски» получает Екатерина Малинина, которая, к сожалению, на церемонии присутствовать не смогла. Жюри оценили её работу как художника по костюмам и как художника-постановщика всё в той же опере «В ночь лунного затмения». Сама она из Санкт-Петербурга, но ей удивительным образом удалось прочувствовать и передать колорит.

Опера «В ночь лунного затмения» поставлена по одноименной трагедии Мустая Карима. Роль Танкабике, богатой женщины, которая после смерти мужа стала править родом, сыграла Любовь Буторина. И покорила своей работой жюри.

Опера «В ночь лунного затмения» уже ставилась в 96-м. И во второй раз над ней также работает дирижёр-постановщик Валерий Платонов, который тоже стал обладателем главной театральной премии. На подмостки вышел и Сергей Бикбулатов – жюри присудили ему победу в номинации «Лучшая мужская роль. Балет» за партию Сергея Рахманинова в постановке «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», которую привозили в Москву и ставили на сцене Большого. В этом году башкирские театры, в том числе Театр кукол и Стерлитамакский русдрамтеатр, были номинированы на «Золотую маску» 17 раз, что уже само по себе является признанием. Абсолютный рекорд.