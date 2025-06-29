Научные успехи и необычные профессии: истории молодежи из Башкирии

Праздник тех, кто будет создавать будущее. Накануне по всей стране отметили День молодежи. В Уфе главной площадкой для гуляний стала набережная реки Белой. В России к этой категории относятся молодые люди от 14 до 35 лет – это более 37 миллионов человек. Современные юноши и девушки с особым азартом подходят к работе, учебе и даже к построению бизнеса.

Алексей всегда с трепетом относился к математике, физике и информатике. Интерес к точным наукам помог парню войти в историю республики. По этим трем предметам на ЕГЭ юноша набрал рекордные 300 баллов. Готовился Алексей к экзаменам без помощи репетиторов. По его словам, знаний, которые дают в школе, достаточно для высоких результатов. Никакого везения или волшебства. Только труд и вера в собственные силы. Высокого результата мальчик добился и в русском языке – на экзамене он набрал 94 балла. Расслабляться пока рано: Алексею предстоит определиться с профессией, а значит, и навести мосты к будущему.

Гул двигателя вместо шума прибоя, запах солярки вместо морского бриза. Провести лето за рулем трактора – личный выбор Эдили Миргаязовой. 19-летняя девушка учится в Аграрном университете по специальности автомеханик. На первом курсе она получила удостоверение тракториста-машиниста. И теперь бороздит поля, ловко управляя сложной техникой. Эдили дали наставника, он объясняет ей все тонкости профессии. Проработать за рулем трактора девушка хочет до конца лета. Набравшись опыта, считает, сможет маневрировать на машине не хуже мужчин.

Чуть больше 30 лет Айгюль Шадриной. Она молодой ученый и работает с крупными корпорациями, выполняя их заказы. Девушка создала профориентационный проект «Образ будущего». С помощью разных форматов она презентует промышленные объекты по всей стране для подростков на интересном и понятном языке. Развиваться Айгюль помогают созданные в регионе условия: форумы, сообщества, университет, кампус, где работает ее команда, Евразийский НОЦ, в котором девушка является председателем клуба молодых ученых.

Молодежь в Башкортостане умеет как учиться, так и отдыхать. Набережная реки Белой накануне стала как калейдоскоп. Знай, гордись, люби и приумножай. Четыре темы объединили 15 интерактивов – они стали основой праздника. Здесь спортивные состязания, автотюнинг, поддержка военнослужащих и семейные игры.

От 14 до 35 лет – такой возраст молодёжи законодательно установлен в России. Но на празднике все, кто, несмотря на возраст, остаётся молод в душе.