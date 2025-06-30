Башкирский драмтеатр завершил 105-й сезон

Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури завершил 105-й сезон. В течение него было представлено пять новых спектаклей, включая коллаборацию с Марийским национальным театром драмы имени Шкетана.

Гастроли коллектива прошли в Оренбурге, Астане и во многих городах и районах Башкортостана. Спектакль «Бурёнушка» вошёл в лонг-лист «Золотой маски», а постановку «Дядя Ваня» показали на Международной театральной олимпиаде в Казани. Новый театральный сезон стартует в октябре.