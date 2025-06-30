Песня композитора из Башкирии признана одной из лучших в проекте Олега Газманова

Композиция башкирской певицы Земфиры Баймурзиной признана одной из лучших песен о родном крае. Артистка представила работу в национальном проекте Олега Газманова «Родники». Конкурс направлен на поддержку талантливых исполнителей и авторов на русском языке, а также на языках народов России.

Земфира Баймурзина отправила композицию «Ай, хай Уралым», которую написала вместе с мамой. Все началось с того, что певица пришла поддержать земляков, принимающих участие в шоу «Поле чудес» и там исполнила свою песню. Её заметила музыкальный руководитель конкурса и предложила принять участие в проекте Олега Газманова «Родники».