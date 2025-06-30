В Башкирии спасатели извлекли тело утонувшего мужчины из озера

В Абзелиловском районе из озера Камышкуль, вблизи деревни Давлетово, спасатели извлекли утонувшего 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, мужчина отдыхал на берегу и распивал алкогольные напитки, после чего решил нырнуть в воду. Молодая девушка, ставшая свидетелем происшествия, заметила, что он не вынырнул, и подняла тревогу.

Спасатели обнаружили его тело на глубине около одного метра, недалеко от берега. Отмечается, что это место не предназначено для купания. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.