В Башкирии в ДТП погибла женщина, четверо детей пострадали

Сотрудники Госавтоинспекции Балтачевского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. Авария произошла поздно вечером на 57 км дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда.
По данным ГАИ, 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», съехала в кювет и перевернулась. Водитель скончалась до прибытия медиков. Трое ее дочерей и племянница, в возрасте от 11 лет до полутора лет, получили ушибы и были доставлены в больницу.
Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил, что дети были экстренно доставлены в Балтачевскую ЦРБ для обследования, после чего троих из них перевели в Бирскую больницу для дальнейшего лечения. Один из детей нуждается в помощи специалистов Республиканской детской клинической больницы и будет перевезен в Уфу.
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
Фото: ГАИ по РБ.