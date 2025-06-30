В Башкирии в ДТП погибла женщина, четверо детей пострадали

По данным ГАИ, 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», съехала в кювет и перевернулась. Водитель скончалась до прибытия медиков. Трое ее дочерей и племянница, в возрасте от 11 лет до полутора лет, получили ушибы и были доставлены в больницу.

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил, что дети были экстренно доставлены в Балтачевскую ЦРБ для обследования, после чего троих из них перевели в Бирскую больницу для дальнейшего лечения. Один из детей нуждается в помощи специалистов Республиканской детской клинической больницы и будет перевезен в Уфу.