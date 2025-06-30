В Башкирии «Kia Cerato» перевернулась после столкновения с песком

Сегодня утром, 30 июня, в Бураевском районе на 1 км дороги Челкаково - Бураево произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в республиканском ГАИ.

Согласно предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Kia Cerato», на месте дорожных работ наехал на препятствие в виде ПГС, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся.

К сожалению, водитель скончался на месте до прибытия медиков. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.