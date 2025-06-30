В Уфе ребенка в школьном лагере сбил питбайк

В Уфе в школьном лагере 9-летний мальчик получил травмы, после наезда питбайка. Об этом сообщили в прокуратуре Калининского района.

По данным ведомства, в одной из школ был организован центр дневного пребывания для детей во время летнего отдыха. В мае этого года отряды в сопровождении педагогов прибыли к зданию Дворца культуры «Моторостроитель» на развлекательное представление. Мальчик, находясь без должного контроля воспитателей, выбежал на проезжую часть, где его сбил питбайк.