ГАИ Уфы за выходные задержали 25 нетрезвых водителей

В Уфе состоялись традиционные проверки водителей. 

Фото №1 - ГАИ Уфы за выходные задержали 25 нетрезвых водителей

По данным городской Госавтоинспекции, в минувшие выходные произошло 55 ДТП, в результате которых пострадали четыре человека. Также инспекторы пресекли 592 нарушения правил дорожного движения. Среди них 94 случая нарушения правил использования ремней безопасности, 37 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, и 30 случаев ненадлежащей перевозки детей-пассажиров. Также 41 пешеход был наказан за несоблюдение ПДД.

Кроме того, было задержано 25 водителей в состоянии опьянения, а 9 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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