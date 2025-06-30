ГАИ Уфы за выходные задержали 25 нетрезвых водителей

По данным городской Госавтоинспекции, в минувшие выходные произошло 55 ДТП, в результате которых пострадали четыре человека. Также инспекторы пресекли 592 нарушения правил дорожного движения. Среди них 94 случая нарушения правил использования ремней безопасности, 37 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, и 30 случаев ненадлежащей перевозки детей-пассажиров. Также 41 пешеход был наказан за несоблюдение ПДД.