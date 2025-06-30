Житель Башкирии пытался переплыть реку, но едва не утонул

Накануне вечером на реке Белой едва не утонул житель Салавата. Женщина заметила, что кто-то тонет, и сразу обратилась за помощью к спасателю, который следил за безопасностью на мероприятии, приуроченном ко Дню молодежи, на набережной.

Сотрудник Управления гражданской защиты Уфы бросил утопающему спасательный круг, прикрепленный к веревке, и вытащил его на пирс. Вместе с другими свидетелями происшествия они помогли 29-летнему мужчине выбраться из воды.