В Башкирии осудили водителя, который сбил сотрудника ГАИ

Жителя Дуванского района приговорили к условному сроку за наезд на инспектора ГАИ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошел в январе этого года.

Пьяный водитель за рулем «Субару Форестер» совершил ДТП. Мужчина хотел уйти от полиции и сбил правоохранителя, который пытался его остановить. После аварии виновник продал машину третьему лицу.