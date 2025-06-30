В Башкирии осудили водителя, который сбил сотрудника ГАИ

Жителя Дуванского района приговорили к условному сроку за наезд на инспектора ГАИ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошел в январе этого года.
Пьяный водитель за рулем «Субару Форестер» совершил ДТП. Мужчина хотел уйти от полиции и сбил правоохранителя, который пытался его остановить. После аварии виновник продал машину третьему лицу.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также он обязан выплатить 900 тысяч рублей в качестве компенсации за утраченное транспортное средство.