«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Уфы в Москву

На оперативном совещании в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о результатах переговоров, проведенных уфимским аэропортом с представителями «Аэрофлота».

По его словам, наблюдается рост пассажиропотока в столицу, поэтому было принято решение увеличить частоту рейсов. Вылеты из Уфы во Внуково запланированы до ста раз в неделю.

С 22 июля полеты будут осуществляться авиакомпанией «Россия» на самолетах Superjet 100. Билеты уже доступны для покупки. В летнем расписании предусмотрено шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково), которые будут выполняться по будням и субботам.