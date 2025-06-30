«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Уфы в Москву

На оперативном совещании в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о результатах переговоров, проведенных уфимским аэропортом с представителями «Аэрофлота».
По его словам, наблюдается рост пассажиропотока в столицу, поэтому было принято решение увеличить частоту рейсов. Вылеты из Уфы во Внуково запланированы до ста раз в неделю.
С 22 июля полеты будут осуществляться авиакомпанией «Россия» на самолетах Superjet 100. Билеты уже доступны для покупки. В летнем расписании предусмотрено шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково), которые будут выполняться по будням и субботам.
Дополнительные рейсы станут частью уже существующей программы полетов «Аэрофлота» и «России» в уфимский аэропорт из Шереметьево. Например, в пик летнего сезона «Аэрофлот» выполняет до 56 рейсов в неделю из Шереметьево в Уфу, а авиакомпания «Россия» — до 21 рейса. В итоге, в самые загруженные дни будет осуществляться до 76 рейсов из Москвы в Уфу.