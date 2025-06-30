Радий Хабиров вручил госнаграды артистам и бойцам СВО

Динис – кадровый военный. Учился в кадетском корпусе в Ишимбае, затем окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище. С 2023 принимает участие в спецоперации.

Также награды из рук Радия Хабирова получили артисты Башкортостана. Напомним, коллектив Башкирского театра оперы и балета вернулся триумфом из Казани. В столице Татарстана проходила церемония награждения Российской национальной премии «Золотая маска». Наш театр оперы и балета стал победителем сразу в шести номинациях. Ранее, в марте, этой высокой награды был удостоен артист Башкирского театра кукол Айрат Ахметшин.