В Башкирии многодетным компенсируют расходы на обучение детей в колледжах

Многодетным семьям республики компенсируют расходы на обучение детей в колледжах при вузах. Башкирские парламентарии внесли соответствующие изменения в республиканский закон. Можно будет вернуть половину стоимости обучения студента-очника техникума или колледжа республики.

В год за учебу одного ребенка, который на коммерческой основе получает среднее профессиональное образование, можно вернуть до 30 тысяч рублей. Теперь на эту льготу могут рассчитывать студенты, которые учатся на платной основе в колледжах при высших учебных заведениях.