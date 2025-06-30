В Башкирии произошло массовое ДТП с автобусом: есть пострадавшие

Прокуратура республики проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Салаватском районе.

По предварительным данным, сегодня утром, 30 июня, на 1618 км автодороги М-5 недалеко от деревни Ишимбаево столкнулись рейсовый автобус «Газель», следовавший по маршруту г. Усть-Катав — с. Малояз, и грузовое транспортное средство.

В результате аварии пострадали водители транспортных средств и три пассажира, которые были доставлены в больницу.

Дуванский межрайонный следственный отдел инициировал расследование по статье, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура проведет проверку, чтобы оценить организацию пассажирских перевозок, а также действия водителя в отношении соблюдения норм безопасности.

Кроме того, прокуратура установила контроль за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.