В Уфе судят бизнесмена, застрелившего свидетеля драки

Застрелил случайного свидетеля драки. Армана Галустяна начали судить в Уфе. Сегодня в Верховном суде прошло первое заседание по его делу. Несмотря на то, что инцидент произошёл в Ишимбае, материалы передали в Уфу, поскольку речь идёт об особо тяжком преступлении. Галустяна обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Пальба в ишимбайском клубе произошла весной 2024 года. Там у Галустяна случился конфликт, который перерос в драку. Тогда подсудимый достал пистолет, незаконно купленный ранее. Целясь в оппонентов, он выстрелил, но попал в 23-летнего парня. Ранение оказалось смертельным.