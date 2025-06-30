Спортсменки из Башкирии приняли участие в соревнованиях по хоккею на траве

Всероссийские соревнования по хоккею на траве «Подросток» завершились в Волгодонске Ростовской области. В турнире участвовало 10 команд: борьбу за медали вели коллективы из Казани, Перми, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростовской области, Краснодарского края. Башкортостан представляли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 10.

Состязания длились пять дней и проходили по круговой системе. Команда из республики провела на турнире шесть матчей, но за место в тройке призеров побороться не получилось. Всероссийские соревнования «Подросток» по хоккею на траве – традиционные и проводятся среди спортсменок 12 лет и младше.