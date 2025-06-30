Благоустройство городов и газификация: итоги оперативки с Радием Хабировым

В этом году в республике откроют восемь женских консультаций на базе ЦРБ. Их возведут в рамках нацпроекта «Семья». Об охране материнства и детства говорили сегодня на еженедельном заседании правительства. На создание женских консультаций в сельской местности в этом году направили свыше 714 млн рублей.

В этом году в стране стартовал новый нацпроект. Он станет серьезной поддержкой для медицины. В его рамках в республике откроют восемь женских консультаций на базе центральных районных больниц. Еще четыре заработают в 2026 году. Важно, что отделения будут оснащены современным оборудованием, чтобы мамам и малышам было комфортно даже в больничных стенах.

О комфортных условиях говорили и в масштабах городов. Благодаря федеральному проекту в следующем году будут благоустроены 144 общественные территории. За них проголосовали сами жители. В целом же с 2019 года по проекту «Формирование комфортной городской среды» в республике благоустроено 806 пространств, привлечено более 7,5 миллиардов рублей федеральных средств.

Жители республики действительно очень вовлечены в вопросы благоустройства. Это проявляется и в контроле за ходом выполнения работ. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» мы решаем многочисленные «болячки» наших населённых пунктов. Продолжим активно этим заниматься. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Продолжается в регионе обновление инфраструктуры пожарно-спасательных сил. С 2018 года на эти цели направлено более 1,3 миллиардов рублей. На эти деньги построили пожарные депо, приобрели новую технику и оборудование. Радий Хабиров отметил, что работа по укреплению материально-технической базы структуры продолжится. На сегодня госэкспертизу прошли проекты возведения еще двух депо.

С 2021 года 87 населенных пунктов подключили к голубому топливу, до конца этого года им будут обеспечены еще 33 территории. В Башкортостане продолжается реализация двух масштабных проектов: газификации зон, где не было этого ресурса вовсе. А вторая программа догазификации — подведение газа до границ земельного участка.

Радий Хабиров анонсировал на совещании увеличение авиарейсов из Уфы в столицу. О том, чтобы сделать больше вылетов, удалось договориться руководству аэропорта и компании «Аэрофлот».