Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства парка Ленина в Уфе

Как отметил глава республики, там буквально всё перерыли: убрали плитку, меняют коммуникации, светильники. В целом парк ждет реновация. При этом с очень бережным отношением к природным объектам и к объектам культуры, например к фонтанам, которые сохранят свой первозданный вид. Что касается зелёных насаждений, планируются отдельные вырубки, но только после согласования с общественным советом.

В парке появится беговая дорожка, детские игровые зоны, кафе. Строителям Радий Хабиров поставил задачу, чтобы после реконструкции этот парк стал лучшим в Башкортостане.

Парк имени Ленина в Уфе исключительно важный для республики, для наших жителей. С ним связана история Башкортостана. Но он давно нуждался в масштабной реконструкции. Поменяем инженерные сети, обновим плитку. Важно, что мы сохраним здесь всю природу. Здесь целый ряд объектов культурного наследия. Мы приведём их в порядок.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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