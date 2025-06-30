Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства парка Ленина в Уфе

Как отметил глава республики, там буквально всё перерыли: убрали плитку, меняют коммуникации, светильники. В целом парк ждет реновация. При этом с очень бережным отношением к природным объектам и к объектам культуры, например к фонтанам, которые сохранят свой первозданный вид. Что касается зелёных насаждений, планируются отдельные вырубки, но только после согласования с общественным советом.