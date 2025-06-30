В Уфе обсудили сохранение образа Салавата Юлаева

На брифинге в Национальном музее республики выступили историки, представители общественных организаций, органов власти. Участники обсудили ключевые проекты, реализуемые в регионе. Среди них — капитальный ремонт и предстоящая реэкспозиция Музея Салавата Юлаева в Салаватском районе, развитие Историко-мемориального комплекса «Салауат ере» в Геопарка «Янган-Тау» и реставрации памятника Салавату Юлаеву. Так, уже начался первый этап — это подготовительные работы. Второй стартует в сентябре — это восстановление скульптуры, постамента и укрепление кургана. Третьим, завершающим, будет благоустройство.

В этом году также стартовали работы в музее Салавата Юлаева в селе Малояз. Учреждение ждёт обновление. На брифинге презентовали проект того, как оно будет выглядеть. Главная задача — совместить традиционный и современный подходы. Реэкспозиция пройдёт с использованием передовых технологий и с учётом опыта ведущих музеев страны. Также будет обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями.