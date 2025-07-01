В Башкирии на озере Аслыкуль зафиксированы случаи браконьерства

В Давлекановском районе на озере Аслыкуль зафиксированы случаи незаконной ловли рыбы. В этих местах целое разнообразие биоресурсов: щука, лещ, судак и раки. Чтобы избежать браконьерства, инспекторы природного парка каждый день проводят проверки территории и обследуют озеро на лодках в поисках тех, кто нарушает водный покой.

За последний месяц инспекторами парка было обнаружено восемь сетей, девять раколовок. По итогам этих проверок была вызвана полиция, они составили протокол и изъяли сети.

Ильгиз Бадыров, участковый инспектор природного парка «Аслыкуль»

Дирекция парка обеспечивает инспекторов всем необходимым оборудованием: тепловизорами и приборами ночного видения, благодаря которым удалось найти около 800 метров сетей. По словам специалистов, по сравнению с прошлыми годами, факты о браконьерстве значительно снизились, и всё это благодаря планомерным и регулярным проверкам.

По незаконной ловле рыбы мы принимаем меры: каждый день выездное обследование проводим, ночные рейды.

Салават Абзалов, старший инспектор природного парка «Аслыкуль»
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