В Башкирии на озере Аслыкуль зафиксированы случаи браконьерства

В Давлекановском районе на озере Аслыкуль зафиксированы случаи незаконной ловли рыбы. В этих местах целое разнообразие биоресурсов: щука, лещ, судак и раки. Чтобы избежать браконьерства, инспекторы природного парка каждый день проводят проверки территории и обследуют озеро на лодках в поисках тех, кто нарушает водный покой.
Дирекция парка обеспечивает инспекторов всем необходимым оборудованием: тепловизорами и приборами ночного видения, благодаря которым удалось найти около 800 метров сетей. По словам специалистов, по сравнению с прошлыми годами, факты о браконьерстве значительно снизились, и всё это благодаря планомерным и регулярным проверкам.