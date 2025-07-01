В Башкирии на озере Аслыкуль зафиксированы случаи браконьерства

В Давлекановском районе на озере Аслыкуль зафиксированы случаи незаконной ловли рыбы. В этих местах целое разнообразие биоресурсов: щука, лещ, судак и раки. Чтобы избежать браконьерства, инспекторы природного парка каждый день проводят проверки территории и обследуют озеро на лодках в поисках тех, кто нарушает водный покой.