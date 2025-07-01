В БГПУ им. Акмуллы стартовала приемная кампания

Современная площадка для талантливой молодежи. Башкирский государственный педагогический университет дает путевку в жизнь специалистам разных направлений. Вступительная комиссия здесь уже начала свою работу. Прием документов на бакалавриат продлится до 25 июля.
С самого утра в приемной комиссии уже кипит работа. Желающих поступить в Акмуллинский университет с каждым годом становится больше.
БГПУ уже давно перестал быть вузом, выпускающим только педагогов. Ежегодно здесь открывают новые направления.
Стать частью большой и дружной семьи БГПУ просто. Подать документы можно очно либо через личный кабинет на сайте университета. Приемная кампания продлится до 20 июля.