В БГПУ им. Акмуллы стартовала приемная кампания

Современная площадка для талантливой молодежи. Башкирский государственный педагогический университет дает путевку в жизнь специалистам разных направлений. Вступительная комиссия здесь уже начала свою работу. Прием документов на бакалавриат продлится до 25 июля.

С самого утра в приемной комиссии уже кипит работа. Желающих поступить в Акмуллинский университет с каждым годом становится больше.

БГПУ уже давно перестал быть вузом, выпускающим только педагогов. Ежегодно здесь открывают новые направления.