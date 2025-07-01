В Уфе поймали 7-летнего гонщика на квадроцикле

В Уфе на улице Чекмагушевская сотрудники ДПС остановили квадроцикл «Армис», за рулем которого находился 7-летний мальчик. Об этом сообщили в столичном ГАИ.
В результате стражи порядка вызвали родителей ребенка. Квадроцикл поместили на спецстоянку.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Окончательное решение примет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Напоминаем, Госавтоинспекция проводит акцию «Не рули, малай!», чтобы предотвратить подобные ситуации.
Фото: ГАИ Уфы.