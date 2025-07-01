В Башкирии сократилось количество жалоб от потребителей

В Башкортостане сократилось количество жалоб по защите прав потребителей. Такие данные были озвучены на совещании в правительстве региона. В Башкортостане функционирует свыше 32 тысяч объектов торговли. С прошлого года реализуется программа по защите прав потребителей.

Число обращений от граждан в этой сфере по республике в прошлом году снизилось на 20%. Это связано с увеличением мероприятий на повышение потребительской грамотности.

На совещании также обсудили меры по профилактике и тушению ландшафтных пожаров. С начала года возникло почти 300 возгораний сухой растительности. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для обеспечения пожарной безопасности работники лесного хозяйства проводят авиационное и наземное патрулирование, ежедневно ведется космический мониторинг. Кроме того, в наиболее неблагоприятных районах работают 22 камеры системы «Лесохранитель» с охватом почти 2 млн гектаров.