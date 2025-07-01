В запасной аэродром Уфы сели два рейса из-за угрозы атаки БПЛА

Запасной аэродром Уфы принял два рейса из Шарм-Эль-Шейха и Кемерово. Как сообщили в пресс-службе столичного авиаузла, самолеты, вылетели в Казань, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропортах Татарстана. Рейсы выполняют авиакомпании «Almasria» и «Северный ветер».
Как только ограничения будут сняты, самолеты смогут продолжить свой путь до конечного пункта назначения.
По информации Росавиации, утром 1 июля для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации временные ограничения на прием и отправку воздушных судов начали действовать в аэропортах Ульяновска, Казани, Нижнекамска и Ижевска.