В запасной аэродром Уфы сели два рейса из-за угрозы атаки БПЛА

Запасной аэродром Уфы принял два рейса из Шарм-Эль-Шейха и Кемерово. Как сообщили в пресс-службе столичного авиаузла, самолеты, вылетели в Казань, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропортах Татарстана. Рейсы выполняют авиакомпании «Almasria» и «Северный ветер».