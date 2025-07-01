В Уфе прошло вручение дипломов выпускникам медколледжа

Миссия – здоровье людей: рекордный выпуск в Уфимском медицинском колледже. Сегодня состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Поток специалистов составил свыше 500 молодых медиков. На мероприятии присутствовали родители и высокопоставленные гости.

Вчерашние студенты – сегодня готовые специалисты. 522 выпускника Уфимского медицинского колледжа вступают в бой за здоровье республики. Образовательная организация является одним из старейших учреждений России. В ней осуществляется подготовка специалистов по различным направлениям.

За этот год было 205 обладателей красного диплома. Мероприятие стало масштабным событием и прошло в два захода. Выпускников пришли поддержать преподаватели, родные и близкие.

В торжественной обстановке выпускники медицинского колледжа зачитали клятву медицинского работника. В дальнейшем молодые специалисты рассматривают поступление в медицинский университет для продолжения учебы.