В Уфе водителя «Лады Нивы» задержали с наркотиками

В Уфе инспекторы ДПС остановили «Ладу Ниву» на улице Бородинской для проверки документов. 28-летний водитель стал заметно нервничать при вопросе о наличии запрещенных веществ, что сразу вызвало подозрение у полицейских. При досмотре автомобиля в присутствии свидетелей был найден полимерный пакетик с коричневым веществом.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Образец был отправлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что это гашиш массой 0,42 гр.
В отношении водителя составили протокол за незаконный оборот наркотиков.
Фото: ГАИ Уфы.