В Уфе водителя «Лады Нивы» задержали с наркотиками

В Уфе инспекторы ДПС остановили «Ладу Ниву» на улице Бородинской для проверки документов. 28-летний водитель стал заметно нервничать при вопросе о наличии запрещенных веществ, что сразу вызвало подозрение у полицейских. При досмотре автомобиля в присутствии свидетелей был найден полимерный пакетик с коричневым веществом.