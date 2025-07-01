Глава Башкирии провел заседание совета по среднему профобразованию

Радий Хабиров провёл заседание Республиканского совета по среднему профобразованию. Оно состоялось на площадке Геномного центра студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Участники встречи обсудили организацию воспитательной работы в колледжах.
Системными стали студенческие слёты, созданы 99 первичных отделений «Движения Первых», во всех государственных колледжах Башкортостана ввели должности советников по воспитанию. Также, несмотря на сложности, отметил Радий Хабиров, развитию инфраструктуры СПО уделяется большое внимание.
Глава Башкортостана обозначил ряд приоритетных направлений работы с молодёжью. В их числе – вовлечение их в общественную и волонтёрскую деятельность, работу строительных отрядов, организация общения студентов с участниками СВО. За добросовестную работу руководитель региона вручил директорам учебных заведений государственные награды Башкортостана.