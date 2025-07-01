Глава Башкирии провел заседание совета по среднему профобразованию

Радий Хабиров провёл заседание Республиканского совета по среднему профобразованию. Оно состоялось на площадке Геномного центра студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Участники встречи обсудили организацию воспитательной работы в колледжах.

Системными стали студенческие слёты, созданы 99 первичных отделений «Движения Первых», во всех государственных колледжах Башкортостана ввели должности советников по воспитанию. Также, несмотря на сложности, отметил Радий Хабиров, развитию инфраструктуры СПО уделяется большое внимание.

Несмотря на сложности, уделяем большое внимание прежде всего укреплению материально-технической базы учебных заведений. За счёт регионального бюджета в прошлом году мы привели в порядок 15 колледжей. Ежегодно выделяем по 500 млн рублей и на ремонт общежитий. Важно, что с этого года действует федеральная программа капитального ремонта колледжей. За два года в республике отремонтируем здания семи учреждений. При этом в условиях современных вызовов важной составляющей подготовки специалистов является их нравственно-патриотическое воспитание. И эффективность нашей совместной работы в этой части необходимо повышать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана обозначил ряд приоритетных направлений работы с молодёжью. В их числе – вовлечение их в общественную и волонтёрскую деятельность, работу строительных отрядов, организация общения студентов с участниками СВО. За добросовестную работу руководитель региона вручил директорам учебных заведений государственные награды Башкортостана.

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