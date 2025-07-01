Глава Башкирии провел заседание совета по среднему профобразованию

Несмотря на сложности, уделяем большое внимание прежде всего укреплению материально-технической базы учебных заведений. За счёт регионального бюджета в прошлом году мы привели в порядок 15 колледжей. Ежегодно выделяем по 500 млн рублей и на ремонт общежитий. Важно, что с этого года действует федеральная программа капитального ремонта колледжей. За два года в республике отремонтируем здания семи учреждений. При этом в условиях современных вызовов важной составляющей подготовки специалистов является их нравственно-патриотическое воспитание. И эффективность нашей совместной работы в этой части необходимо повышать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан