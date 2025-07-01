В Уфе провели экскурсию для молодых ученых

Для гостей тринадцатого Всероссийского съезда советов молодых учёных провели экскурсию по Уфе. Представителям пятнадцати регионов России показали лаборатории межвузовского кампуса, в частности площадку для пилотирования и сборки дронов. Показали то, как создают игровые платформы и программные обеспечения, собирают роботов, а также с помощью 3D-принтера создают детали к авиадвигателям и многое другое.