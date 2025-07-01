В Башкирии обучают полуфиналистов проекта «Герои Башкортостана»

В региональном отделении «Единой России» стартовал второй этап обучения для полуфиналистов проекта «Герои Башкортостана». Образовательный модуль разработали специально для участников СВО. Более 60 человек перешли к изучению практической политработы, организации избирательных кампаний и эффективного волонтёрства.

В этом им будут помогать опытные политики и ведущие эксперты. «Герои Башкортостана» — это часть федерального проекта «Время героев», который инициировал Президент страны. В рамках региональной программы будут готовить новое поколение управленцев из числа бойцов спецоперации.