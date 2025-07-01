Издание «Пруфы» обвинили в защите захвата рынка в Стерлитамаке

Журналистов информационного портала «Пруфы» заподозрили в вымогательстве за неразглашение компромата. Издание могло получить деньги за серию публикаций, которые прикрывали попытку вывести из состава Башпотребсоюза крупную торговую базу в Стерлитамаке. Наблюдениями поделились корреспонденты ИА «Башинформ». 

Фото №1 - Издание «Пруфы» обвинили в защите захвата рынка в Стерлитамаке

В 2021 году пайщики потребительского общества «Стерлитамакская межрайонная торговая база», входящего в Башпотребсоюз, «внезапно» решили выйти из головной организации и присоединиться к ООО «Межрайбаза Стерлитамак». На собрании приняли решение о реорганизации, но оказалось, что не все так просто.

Единственным учредителем ООО и председателем совета ПО «Стерлитамакская межрайонная торговая база» был Рустем Шамсетдинов. Решение о реорганизации приняли, поскольку пайщиков ввели в заблуждение, пообещали выделить им долю в уставном капитале новой организации, заключить соответствующие договоры. Но каким образом это сделают, было непонятно. Когда собрание проводили, уведомили не всех пайщиков (на тот момент их было около 40). Например, Башпотребсоюз тоже является пайщиком, но о собрании и реорганизации его не предупредили, поэтому они обратились в суд, чтобы признать решение недействительным.

Андрей, бывший работник стерлитамакской межрайбазы

Крупный торговый объект в центре города представляет коммерческий интерес, поэтому его и решили вывести из состава Башпотребсоюза. Пока шли суды, в защиту предприятия выступили «Пруфы». Они не стали разбираться в нюансах и высказывали недоверие в адрес чиновников.

Так, в статье от 29 марта 2022 года «Дойная корова или разовый хапок? Башпотребсоюз сцепился в суде со своими пайщиками» излагает конспирологическую версию, будто бы «башкирские чиновники» хотят лишить бизнеса сотни людей, а территорию базы застроить высотками. Однако доказательств автор не приводит, как он объясняет, чтобы не «утомлять читателя юридическими нюансами и всеми деталями происходящего».

25 апреля 2022 года «Пруфы» публикуют репортаж под столь же громким заголовком – «Не дай бог, мы его потеряем». Что грозит рынку Стерлитамака, где закупается весь город и соседние районы?». Журналист издания пишет, как преобразилась база: чисто, цены низкие, продавцы и покупатели счастливы. По его мнению, в этом заслуга руководства в лице Рустема Шамсетдинова.

Вскоре новость о признании здания Башпотребсоюза в Уфе памятником истории и культуры (от 8 июня 2022 года) журналисты издания сопроводили домыслами о готовящемся рейдерском захвате базы в Стерлитамаке.

Они публиковали недостоверную информацию, приплетали к этому руководство республики, мол, они хотят всю территорию высотками застроить. Мы, работники базы, пайщики, читали и удивлялись. Но справедливость все же восторжествовала и в соответствии с судебными решениями база вернулась в состав Башпотребсоюза.

Андрей, бывший работник стерлитамакской межрайбазы

Как выяснилось, внимание «Пруфов» к ситуации было вызвано финансовым интересом. По словам экс-сотрудника, в 2023 году, когда спор разрешился, Башпотребсоюз провел аудиторскую проверку деятельности потребительского общества из Стерлитамака.

Проверка показала, что во время выхода этих публикаций «Свободные медиа» получали деньги за «абонентское информационно-консультативное сопровождение». Найдены платежки о переводе им 1 млн рублей, акты выполненных работ. Нет только договора, наверное, потому, что услуги были сомнительные. Это только то, что подтверждено документами, я слышал, что платили больше, деньги отдавали наличкой.

Андрей, бывший работник стерлитамакской межрайбазы

«Пруфы» писали, что база была прибыльной и «получила надежду на развитие», однако экс-сотрудник рассказал, что аудит выявил недостачу по налогам более 10 млн рублей, хищения со стороны представителей команды, решившей завладеть базой.

Как пояснил Андрей, сегодня финансовое положение стерлитамакского потребительского общества стабилизировалось. Торговая база, столь популярная в городе, продолжает работать, объект благоустраивается.

За распространение недостоверной информации суды впоследствии не раз накладывали на «Пруфы» серьезные штрафы. Напомним, в 2024 году Кировский районный суд оштрафовал главреда «Пруфов» Марину Каримову на 60 тысяч рублей, журналист Рамиль Рахматов был оштрафован судом на 200 тысяч рублей. В феврале 2025 года издателя «Пруфов» Рауфу Рахимову оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу и органам власти, а в апреле еще и осудили за побои, сейчас она в меру возможностей компенсирует вред, нанесенный обществу.

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