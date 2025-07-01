Издание «Пруфы» обвинили в защите захвата рынка в Стерлитамаке

Единственным учредителем ООО и председателем совета ПО «Стерлитамакская межрайонная торговая база» был Рустем Шамсетдинов. Решение о реорганизации приняли, поскольку пайщиков ввели в заблуждение, пообещали выделить им долю в уставном капитале новой организации, заключить соответствующие договоры. Но каким образом это сделают, было непонятно. Когда собрание проводили, уведомили не всех пайщиков (на тот момент их было около 40). Например, Башпотребсоюз тоже является пайщиком, но о собрании и реорганизации его не предупредили, поэтому они обратились в суд, чтобы признать решение недействительным.

Андрей, бывший работник стерлитамакской межрайбазы