Издание «Пруфы» обвинили в защите захвата рынка в Стерлитамаке

Журналистов информационного портала «Пруфы» заподозрили в вымогательстве за неразглашение компромата. Издание могло получить деньги за серию публикаций, которые прикрывали попытку вывести из состава Башпотребсоюза крупную торговую базу в Стерлитамаке. Наблюдениями поделились корреспонденты ИА «Башинформ».
В 2021 году пайщики потребительского общества «Стерлитамакская межрайонная торговая база», входящего в Башпотребсоюз, «внезапно» решили выйти из головной организации и присоединиться к ООО «Межрайбаза Стерлитамак». На собрании приняли решение о реорганизации, но оказалось, что не все так просто.
Крупный торговый объект в центре города представляет коммерческий интерес, поэтому его и решили вывести из состава Башпотребсоюза. Пока шли суды, в защиту предприятия выступили «Пруфы». Они не стали разбираться в нюансах и высказывали недоверие в адрес чиновников.
Так, в статье от 29 марта 2022 года «Дойная корова или разовый хапок? Башпотребсоюз сцепился в суде со своими пайщиками» излагает конспирологическую версию, будто бы «башкирские чиновники» хотят лишить бизнеса сотни людей, а территорию базы застроить высотками. Однако доказательств автор не приводит, как он объясняет, чтобы не «утомлять читателя юридическими нюансами и всеми деталями происходящего».
25 апреля 2022 года «Пруфы» публикуют репортаж под столь же громким заголовком – «Не дай бог, мы его потеряем». Что грозит рынку Стерлитамака, где закупается весь город и соседние районы?». Журналист издания пишет, как преобразилась база: чисто, цены низкие, продавцы и покупатели счастливы. По его мнению, в этом заслуга руководства в лице Рустема Шамсетдинова.
Вскоре новость о признании здания Башпотребсоюза в Уфе памятником истории и культуры (от 8 июня 2022 года) журналисты издания сопроводили домыслами о готовящемся рейдерском захвате базы в Стерлитамаке.
Как выяснилось, внимание «Пруфов» к ситуации было вызвано финансовым интересом. По словам экс-сотрудника, в 2023 году, когда спор разрешился, Башпотребсоюз провел аудиторскую проверку деятельности потребительского общества из Стерлитамака.
«Пруфы» писали, что база была прибыльной и «получила надежду на развитие», однако экс-сотрудник рассказал, что аудит выявил недостачу по налогам более 10 млн рублей, хищения со стороны представителей команды, решившей завладеть базой.
Как пояснил Андрей, сегодня финансовое положение стерлитамакского потребительского общества стабилизировалось. Торговая база, столь популярная в городе, продолжает работать, объект благоустраивается.
За распространение недостоверной информации суды впоследствии не раз накладывали на «Пруфы» серьезные штрафы. Напомним, в 2024 году Кировский районный суд оштрафовал главреда «Пруфов» Марину Каримову на 60 тысяч рублей, журналист Рамиль Рахматов был оштрафован судом на 200 тысяч рублей. В феврале 2025 года издателя «Пруфов» Рауфу Рахимову оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу и органам власти, а в апреле еще и осудили за побои, сейчас она в меру возможностей компенсирует вред, нанесенный обществу.