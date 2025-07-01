Русский драматический театр Уфы завершил 163-й сезон

Последним показом стал спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений». О том, чем запомнился этот насыщенный сезон и какие планы у театра на будущее, — в следующем репортаже.
Минимум действия, максимум эмоций — такая форма требует от артиста честности и полной отдачи. Сложный по форме, почти без активностей на сцене — спектакль по пьесе Евгения Гришковца строится на паузах и эмоциях.
Зрительный зал полон, как и весь этот театральный год. Семь премьер, гастроли, участие в фестивалях и постоянное доверие зрителя.
Сезон был активным не только в Уфе. Театр представлял свои спектакли в других городах, участвовал в крупных фестивалях и принимал гостей у себя.
Для артистов сезон стал профессиональным испытанием: плотность графика выступлений, эмоциональные спектакли, постоянный контакт со зрителем.
Новый, 164-й сезон «Русдрам» откроет в конце сентября. В планах — сразу две премьеры: для взрослого и юного зрителя. В труппу придут шесть новых артистов — и театр вновь будет готов подарить гостям новые истории и эмоции.