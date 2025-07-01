Русский драматический театр Уфы завершил 163-й сезон

Последним показом стал спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений». О том, чем запомнился этот насыщенный сезон и какие планы у театра на будущее, — в следующем репортаже.

Минимум действия, максимум эмоций — такая форма требует от артиста честности и полной отдачи. Сложный по форме, почти без активностей на сцене — спектакль по пьесе Евгения Гришковца строится на паузах и эмоциях.

Где очень много текста и мало действий. Где наш режиссёр постарался вытянуть максимум эмоций у зрителя. Иван Овчинников, артист государственного академического Русского драматического театра

Зрительный зал полон, как и весь этот театральный год. Семь премьер, гастроли, участие в фестивалях и постоянное доверие зрителя.

На этой неделе был мой 18-й раз на «Голубой камее». Елена Старцева, зритель

Здесь никогда не бывает разочарований. Если вы заметили, здесь всегда полный зал. Этот театр очень любим публикой. Александр Кузьменко, зритель

Сезон был активным не только в Уфе. Театр представлял свои спектакли в других городах, участвовал в крупных фестивалях и принимал гостей у себя.

Мы были на фестивале в Нижнем Новгороде. Вот сейчас на фестивале «Комедия» со спектаклем «Вредный элемент». И у нас были обменные гастроли с Самарским театром. В сентябре у нас большие гастроли с Екатеринбургским театром драмы. Елена Кондояниди, художественный руководитель государственного академического Русского драматического театра

Для артистов сезон стал профессиональным испытанием: плотность графика выступлений, эмоциональные спектакли, постоянный контакт со зрителем.

Сезон, он на самом деле потребовал очень много физических, душевных сил. Поэтому сейчас очень хочется отдохнуть, перезагрузиться и уже с новыми силами в следующий сезон. Ирина Агашкова, народная артистка Республики Башкортостан