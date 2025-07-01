В Уфе стартует Всероссийский съезд молодых ученых

Уникальным в масштабах страны инструментом является выделение грантов и стипендий на осуществление стажировок молодых ученых. Путешествуя по стране и общаясь с молодыми учеными в других регионах, часто слышу, что это актуально и востребовано, и это здорово, что в Башкирии это реализовано. Молодые ученые Башкортостана сегодня могут пользоваться этим инструментом, таким образом собирая лучший опыт других регионов и привозя его сюда, к себе на Родину.

Никита Марченков, председатель координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию