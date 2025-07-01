В Уфе стартует Всероссийский съезд молодых ученых

В Уфе завтра стартует тринадцатый Всероссийский съезд молодых ученых. В нем примут участие порядка 2 тыс. человек. Первые гости уже прибывают в столицу, и для них организовали научную экскурсию. Представителям 15 регионов России показали лаборатории межвузовского кампуса, разработки научных сотрудников республики и рассказали о том, как помогают начинающим специалистам.
На какое-то время начинающие преподаватели и ученые сменили свою привычную деятельность. При этом продолжают исследовать и знакомиться на экскурсии с тем, чего ранее не видели, но, возможно, слышали. Конкретно о том, чем же занимаются в лабораториях Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.
Студенты и учёные УГНТУ своими руками создают и таких роботов на микроконтроллерах. К примеру, вот этого доставщика делали от двух до трех месяцев, неподалеку от этой площадки расположен промобот, которого зовут «Нефтик», с ним можно пообщаться на любые темы и позадавать самые разные вопросы. «Нефтик», какая сейчас погода в Уфе?Даниль Байков, корреспондент
Сейчас за окном температура воздуха — 19 градусов, небольшой проливной дождь.промобот «Нефтик»
А еще здесь можно погрузиться в мир виртуальной реальности.
Например, вырезка участка трубопровода. То есть вам необходимо понять, как инженер работает с оборудованием, как всё это происходит, вам нужно сначала вырезать старую трубу, поставить новую и всё это залатать. У нас есть достижения — это два патента по виртуальным тренажерам.Шамиль Газизов, техник лаборатории VR-технологий и робототехники
Научным сотрудникам из 15 регионов России показали и площадку, на которой можно научиться управлять беспилотниками, собирать их, а также разрабатывать программное обеспечение и даже игровые платформы. С помощью 3D-принтера и вовсе делать детали к авиадвигателям и многое другое.
Для меня вообще было необычно узнать, что есть такая лаборатория, в которой у детей есть возможность самим конструировать под руководством ученых. И также сказали, что привлекают родителей — таким образом, такой совместный досуг. Я приехала для того, чтобы приобщиться к сообществу молодых ученых нашей страны.Нина Савченко, младший научный сотрудник Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований /г. Москва/
Научные экскурсии в Башкортостане призваны заинтересовать приезжих учёных в налаживании сотрудничества.
Устанавливать друг с другом контакты, и вот я являюсь свидетелем того, что многие ученые во время экскурсий знакомятся друг с другом, обмениваются данными и продолжают уже совместно научные исследования.Глюса Бакиева, заместитель Евразийского центра ESG и устойчивого развития, доцент кафедры автоматизации технологических процессов Уфимского университета науки и технологий
Тем более в республике по инициативе Радия Хабирова создают все условия для ведения научной деятельности. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы активно строится межвузовский кампус. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным. За последние три года в регионе выделили более восьмисот миллионов рублей — это и премии, гранты, средства на улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок.
Уникальным в масштабах страны инструментом является выделение грантов и стипендий на осуществление стажировок молодых ученых. Путешествуя по стране и общаясь с молодыми учеными в других регионах, часто слышу, что это актуально и востребовано, и это здорово, что в Башкирии это реализовано. Молодые ученые Башкортостана сегодня могут пользоваться этим инструментом, таким образом собирая лучший опыт других регионов и привозя его сюда, к себе на Родину.Никита Марченков, председатель координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию
Бурный интерес к научно-технологическому развитию в последние годы проявляют представители бизнеса и промышленных предприятий.
Безусловно, Башкортостан — это такой центр притяжения сегодня. Со второго по четвертое июля здесь состоится большое мероприятие, это съезд молодых ученых, в этом году наш съезд особенный. В прошлом году во Владивостоке у нас не было такой большой выставочной программы. Среди них будут три премьеры — это и общелабораторное оборудование, микроскопы, российский биопринтер, разработанный нашими исследователями из МИСИС с кооперацией с бизнесом.Ольга Тарасова, член координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию
Порядка двух тысяч ученых со всей России приедут в Уфу для участия в тринадцатом Всероссийском съезде молодых учёных. Цель — не только обменяться опытом и наращивать научно-техническое развитие страны, но и привлечь к исследованиям как можно больше людей.