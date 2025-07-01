Новые законы с 1 июля: вклады, ОСАГО и штрафы за выбросы

Выгодные вклады, увеличение лимита по европротоколу — с 1 июля вступают в силу новые законы. О новшествах подробнее далее.

Банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. Сумма вложения не должна превышать 50-ти тысяч руб., гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет. За открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета в размере не более 20-ти тыс. руб. в месяц платить не нужно.

Сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии повышается со 100 тыс. рублей до 200 тысяч. Европротокол можно оформить, если в аварии участвовали только два автомобиля и нет пострадавших. Оба водителя должны быть согласны на оформление ДТП на месте.