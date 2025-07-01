Башкирия просит помощи у Мишустина в ликвидации последствий аварии на «Уфахимпроме»

Парламент Башкортостана обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой помочь в ликвидации последствий экологической катастрофы на территории бывшего «Уфахимпрома». С 2018 года по 2022-й площадь загрязнения там выросла в 8 раз, а в почве осталось 400 тысяч тонн опасных отходов.

Депутаты просят рассмотреть возможность включения территории бывшего завода к числу земельных участков, на которых организация работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии России либо подведомственными ему учреждениями.