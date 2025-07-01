В Уфе обсудили адаптацию ветеранов СВО

В уфимском Штабе общественной поддержки прошел онлайн-лекторий федерального проекта «Здоровое будущее». Основной темой встречи стало обсуждение темы социализации участников СВО, уволенных с военной службы. Этот этап будет важен при трудоустройстве и обучении.

Кроме того, бойцов активно вовлекают в спортивные мероприятия. В регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на адаптацию солдат после боевых будней к повседневной жизни. Также прозвучало выступление о поддержке детей участников спецоперации.