В Уфе прошла встреча спортивной общественности Башкортостана

Глава региона Радий Хабиров пообщался с атлетами, достигшими высоких результатов на соревнованиях текущего года, а также с киберспортсменами, фиджитал-спортсменами, молодыми тренерами, представителями федераций и студентами.

Символично, что мероприятие состоялось во Дворце борьбы. С момента запуска спортобъект постоянно принимает крупные турниры российского и международного уровня. Здесь то и дело появляются новые чемпионы. Кстати, об этом также говорили на встрече. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане успешно развивается спорт высших достижений, и в регионе, несмотря ни на что, сохраняются высокие темпы строительства современной спортивной инфраструктуры.

Среди участников встречи — молодые представители сферы спорта в возрасте до 35 лет: спортсмены по адаптивным видам, тренеры, студенты, а также те, кто уже успел отличиться в 2025-м.

Общение с участниками проходило в формате «Вопрос-ответ». Из диалога с молодежью получился настоящий, откровенный разговор. В неформальной обстановке удалось поговорить о возможностях развития и самореализации в республике, задать интересующие вопросы.

На встрече отметили значимость работы тренеров в достижении успехов на спортивной арене. В регионе есть сразу несколько программ поддержки — это «Сельский тренер» и «Городской тренер». Также в Башкортостане уделяется особое внимание развитию адаптивного спорта, к тому же это один из способов реабилитации ветеранов СВО. Кроме этого, Радий Хабиров рассказал о важности развития национальных видов спорта.