В Башкирии пожар унес жизнь 88-летней женщины

В Нефтекамске на проспекте Комсомольский произошел пожар в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Как сообщили в региональном МЧС, загорелось имущество на кухне.

Пламя быстро распространилось на коридор и вся квартира заполнилась едким дымом. Пожарные по лестничному маршу в масках вывели 5 жителей дома, еще 15 человек смогли покинуть здание самостоятельно.

К сожалению, когда огнеборцы вскрыли металлическую дверь квартиры, они обнаружили 88-летнюю бабушку в бессознательном состоянии на полу коридора. Позже медики констатировали ее смерть. Кроме того, в больницу обратился 24-летний молодой человек с отравлением продуктами горения.

Предварительная версия пожара — неисправность в электрооборудовании. В настоящее время проводится расследование.