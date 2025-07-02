В Башкирии столкнулись «Газель» и «Киа Сид»: есть погибший

В Башкирии накануне вечером произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. По данным ГАИ республики, авария произошла на 32 км трассы Большеустикинское – Новобелокатай.

46-летний водитель «Газели» столкнулся с автомобилем «Киа Сид», за рулем которого находился 56-летний мужчина.

К сожалению, водитель легковушки скончался на месте происшествия. Два его пассажира были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.